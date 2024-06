Seis militantes do grupo terrorista Estado Islâmico foram mortos pelas forças especiais russas este domingo, depois de terem feito reféns dois guardas prisionais num centro de detenção da cidade de Rostov-on-Don, noticia a agência Reuters, citando a imprensa russa.

Os seis homens, que estavam detidos, amotinaram-se, partiram as janelas das celas e conseguiram descer vários andares (com recurso a uma corda), fazendo reféns dois guardas que se encontravam de serviço. Os militantes do Daesh tinham na sua posse uma faca e um machado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De imediato, as forças especiais russas foram chamadas. Durante as negociações com as autoridades, os homens exigiram que lhe fosse permitida a saída do estabelecimento prisional, algo que terá sido recusado. De seguida, as forças especiais invadiram a infraestrutura (situada na cidade de Rostov-on-Don, perto da fronteira com a Ucrânia) e abriram fogo, matando os seis homens.

Os guardas que foram feitos reféns não ficaram feridos.

Alguns dos homens que foram abatidos tinham sido condenados por crimes de terrorismo ao serviço do Estado Islâmico.

Este é o segundo incidente grave a envolver o Estado Islâmico em território russo em menos de três meses. No final de março, mais de 130 pessoas morreram na sequência de um ataque terrorista — perpetrado por membros do braço afegão do Daesh — num centro comercial nos arredores de Moscovo.