“A Portuguesa” voltou a ser entoada junto ao lendário lago Maty-Éri em Szeged, na Hungria. Na paracanoagem, Norberto Mourão superou toda a concorrência e garantiu a quarta medalha para Portugal nestes Europeus, juntando o seu ouro à prata (K1 500) e ao bronze (K1 1000) de Fernando Pimenta e ao ouro (K2 200) de Iago Bebiano e Kevin Santos.

Candidato ao lugar mais alto do pódio depois de ter terminado na quarta posição nos últimos Campeonatos do Mundo, atrás de três atletas que não estiveram presentes na prova deste domingo, Mourão arrancou com tudo e estabeleceu-se na liderança desde cedo. Apesar de ter tido um ligeiro decréscimo de rendimento na parte final, o português conseguiu segurar a primeira posição e terminou a prova com 55,455 segundos, à frente do ucraniano Andrii Kryvchun e do húngaro Robert Suba.

Com esta medalha, Norberto Mourão voltou a conquistar o título europeu que lhe fugia desde 2021. Para além dessa conquista, o paracanoísta foi bronze nos Jogos Paralímpicos de 2020 e nos Europeus de 2019 e 2022. Em Paris – o grande objetivo da temporada -, Mourão apresenta-se como um dos portugueses candidatos às medalhas.