Os números foram demolidores, mas não pelos melhores motivos. A Bélgica terminou o jogo com 59% de posse de bola, 16 remates, seis remates enquadrados, 34 ações na área adversária e 11 ações defensivas no meio-campo adversário. No fim, não marcou nenhum golo, teve dois anulados e perdeu com a Eslováquia.

Entre uma exibição complexa de Lukaku, que falhou diversas oportunidades claras e teve dois golos anulados, e uma inspiração pouco frutífera de Trossard, De Bruyne ou Jérémy Doku, Zeno Debast acabou por ser uma das escassas linhas positivas da Bélgica. O futuro jogador do Sporting foi titular no eixo defensivo da equipa, estreando-se em Campeonatos da Europa, e teve uma eficácia de passe de 90%, com sete passes progressivos concretizados e quatro recuperações de bola.

Por outro lado, a Eslováquia aguentou o tsunami ofensivo dos belgas, foi muito eficaz e carimbou uma vitória que dá gás ao objetivo de chegar aos oitavos de final. A equipa de Francesco Calzona venceu a Bélgica pela primeira vez na história, venceu o jogo inaugural de uma grande competição pela segunda vez em quatro possíveis e leva agora quatro triunfos consecutivos em provas oficiais, algo que nunca tinha alcançado.

???????? Bélgica 0-1 Eslováquia ???????? No meio da "hecatombe" que o rodeou, o novo reforço do #SportingCP Zeno Debast ???????? foi o melhor rating belga e o único (a par de De Bruyne) a ficar acima dos 6.0 ⭐️ Match Report e Ratings de todos os jogos em https://t.co/QZuwKyufuG#BELSVK… pic.twitter.com/7PtpfDL3ou — GoalPoint (@_Goalpoint) June 17, 2024

E tudo porque Ivan Schranz, ao sétimo minuto de jogo, não falhou uma recarga depois de uma defesa de Casteels. O avançado do Slavia Praga estreou-se em Europeus, já que foi convocado para o Euro 2020 mas não chegou a jogar, e prolongou um percurso internacional onde também já tinha representado os Sub-19 e os Sub-21. Nascido em Bratislava, deu os primeiros passos no Petržalka e tem cumprido a carreira entre Eslováquia, República Checa e Chipre, sendo que está no clube da capital checa desde 2021 e já leva praticamente 100 jogos.