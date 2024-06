Cada vez mais, Betano é sinónimo de futebol ao mais alto nível. Além de ser patrocinadora dos três grandes em Portugal e de outros clubes de destaque na Europa, a marca do universo Kaizen Gaming tornou-se na primeira marca de apostas desportivas e jogos online a patrocinar, no mesmo ano, o UEFA Euro 2024 e o CONMEBOL Copa América 2024. Isto acontece dois anos depois do gigante de gametech já ter sido parceiro oficial da FIFA no Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar. Um apoio que deixa ainda mais claro o compromisso da Betano com o futebol. E com os adeptos.

Estes apoios pretendem, acima de tudo, reforçar o universo do futebol, mas também permitir que clubes, futebolistas e apaixonados pela modalidade possam estar mais próximos uns dos outros. E foi exatamente isto que a Betano fez nas semanas que antecederam o arranque do Euro 2024, ao promover uma tour global do troféu do campeonato europeu.

Este périplo arrancou na Roménia, onde o antigo capitão da seleção nacional, Ciprian Marica, apresentou o troféu a uma multidão de fãs num evento em Bucareste; passou pela Grécia, onde 20 anos após a vitória dos gregos no Euro (numa final que ainda hoje os portugueses não esqueceram), os colaboradores da Kaizen Gaming puderam erguer a taça; e ainda visitará a Chéquia antes da final do Euro 2024, na Alemanha.

Pelo meio, a taça esteve em Portugal, para a apresentação do Troféu do Euro 2024, uma iniciativa Betano que teve lugar na Praça Central do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, que contou com a presença de mais de 2000 pessoas e ainda o herói do Euro 2016, Éder, autor do golo que sagrou a Seleção das Quinas campeã.

Já na América do Sul, o troféu CONMEBOL Copa América 2024 passou pela Argentina, Chile, Perú, México e Brasil, onde um evento de quatro dias no Rio de Janeiro e em São Paulo permitiu a milhares de adeptos brasileiros verem a taça de perto e ainda ex-jogadores da Seleção Nacional do Brasil como Zinho, Elano e Carlos Germano, bem como o ex-piloto de Fórmula 1 da Ferrari, Felipe Massa.

Terminado este tour, a bola rola no Euro 2024 entre os dias 14 de junho e 12 de julho. Quase em simultâneo, entre 20 de junho e 14 de julho, tem lugar a Copa América 2024. E de 26 de julho a 11 de agosto ainda terão lugar os Jogos Olímpicos. Ou seja, este verão, futebol não vai faltar!

Na elite do futebol mundial

Expansão é a palavra de ordem no que diz respeito aos anos recentes da Kaizen Gaming, que já opera atualmente em 16 mercados e conta, até 2026, aumentar este número para 26. Através das suas duas marcas – Betano e Stoiximan – é patrocinadora de 20 atletas e 20 equipas e conta com milhões de clientes na Europa, América Latina, América do Norte e África; e mais de 2.500 colaboradores em todo o mundo – uma equipa que, de resto, está em constante crescimento.

Comprometida com o jogo responsável e as tecnologias mais inovadoras, a Kaizen Gaming foi reconhecida como líder na indústria global de apostas desportivas e gaming, e soma no seu currículo mais de 30 distinções internacionais, como é o caso dos EGR Operator Awards.

Este ano, a Kaizen Gaming, através da Betano, consegue um feito único no meio: assume-se como patrocinador oficial do UEFA EURO 2024 e da CONMEBOL Copa América 2024. Este patrocínio vem reforçar a ligação da Betano, na Europa, a alguns dos clubes de futebol mais proeminentes, como é o caso do Porto, do Sporting e do Benfica, em Portugal, mas também do FCSB, na Roménia; do AC Sparta Praha e do FC Viktoria Plzeň, na Chéquia; e do Aston Villa FC, da Premier League inglesa. Já na América do Sul, a Betano está a tornar-se cada vez mais popular e é atualmente patrocinadora das duas maiores competições do continente: o Brasileirão Betano (Liga Brasileira) e o Torneo Betano (Liga Argentina).

Gostava de fazer parte desta viagem? Explore as oportunidades atuais da Kaizen Gaming aqui. Agora, vamos apertar o cinto e preparar-nos para um verão cheio de futebol pela frente!