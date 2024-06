Siga aqui o nosso liveblog sobre a política nacional

O presidente do Governo dos Açores garantiu nesta segunda-feira que sempre esteve disponível para o diálogo com o PS/Açores e saudou a posição do candidato único à liderança dos socialistas açorianos, que propôs um pacto para salvar a SATA.

“É de saudar a oportunidade de conversarmos. Assim que [Francisco César] estiver presidente do PS [regional] e mudar este alinhamento do PS, eu, da minha parte, com o PS e com todos os partidos, sempre estive disponível e assim continuarei para o diálogo e concertação na defesa dos interesses dos Açores“, declarou José Manuel Bolieiro.

O líder do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) e presidente do PSD/Açores falava em Ponta Delgada, à margem de uma audiência com a Federação Agrícola, após ter sido questionado pelos jornalistas sobre as declarações do candidato à presidência do PS na região.

No sábado, o socialista Francisco César propôs ao PSD um pacto para “salvar” a companhia aérea SATA e considerou que os Açores devem ter “uma nova atitude e uma nova ambição” para o futuro.

Nesta segunda-feira, José Manuel Bolieiro reiterou que “sempre esteve disponível para conversar com todos os partidos” e para “consensualizar posições”, sobretudo tratando-se de “uma empresa com o significado da SATA”.

“O senhor deputado Francisco César é candidato a líder do PS [nos Açores]. Assim que o for, é com todo o gosto que podemos falar sobre essa oportunidade, que eu saúdo. Penso que é assim que devemos fazer”, reforçou.

José Manuel Bolieiro realçou ainda que existem “tantos outros assuntos” em que pode existir um diálogo com o PS, como a revisão da Constituição e da Lei de Finanças Regionais, a obra dos cabos submarinos, o cumprimento do Estado nas Obrigações de Serviço Público e o “pagamento de medidas nacionais do Governo da República aos Açores”.

“Há tantos outros assuntos em que estou disponível”, declarou.