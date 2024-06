Foi já perto do minuto 90 e à beira dos descontos. Livre cobrado na esquerda, Mbappé a saltar na área e a acertar em cheio na nuca de Kevin Danso. O avançado caiu de imediato no chão, com o guarda-redes Patrick Pentz a pedir a entrada da equipa médica com alguma urgência, e não demorou até que fosse possível ver que o francês sangrava abundantemente.

Mbappé ainda voltou ao relvado depois de ser assistido, mas apenas para se sentar imediatamente no chão e ser substituído, saindo diretamente para o balneário acompanhando pelo médico. Depois do apito final, que sentenciou a complexa vitória de França contra a Áustria, Didier Deschamps assumiu que a lesão do avançado foi “a única má notícia da noite”. Minutos depois, aos microfone da TF1, confirmou que terá partido o nariz.

“Aparentemente, sim. Não está nada bom. Vamos ver. Foi o ponto negativo da noite. Mesmo que seja apenas no nariz, o Mbappé é importante para nós. É óbvio que é muito chato para nós”, disse o selecionador, sendo que França defronta os Países Baixos já na próxima sexta-feira.

Certo é que, depois desta segunda-feira, Mbappé continua sem marcar em Campeonatos da Europa. Já França leva agora 12 jogos consecutivos sem perder na competição nos 90 minutos regulamentares, sendo que se mantém absolutamente invicta na primeira jornada dos Europeus, com sete vitórias e três empates em 10 encontros disputados.

Kanté sorri, enquanto houve o popular “Um treino na Premier é mais exigente do que um jogo na Liga dos Camelos” https://t.co/oDwvFIdwpw — GoalPoint (@_Goalpoint) June 17, 2024

Pelo meio, e depois de ter sido muito criticado e até afastado pela ida para a Arábia Saudita, N’Golo Kanté voltou aos grandes palcos europeus para deixar claro que continua a ser o mesmo jogador. O médio do Al-Ittihad foi titular o meio-campo francês e acabou eleito o MVP, de forma inteiramente justa, já que controlou as ocorrências com uma clarividência que nenhum outro colega de equipa conseguiu ter. Pelo meio, e depois de entrar já nos instantes finais, Olivier Giroud tornou-se o francês mais velho de sempre a participar num Europeu, ultrapassando o registo de Bernard Lama em 2000.