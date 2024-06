A disputar a fase final de um Campeonato da Europa pela quarta vez consecutiva, a Turquia entrou com o pé direito na Alemanha, vencendo a Geórgia na primeira jornada (3-1). A partida foi emotiva até ao fim, contou com duas equipas à procura do golo, mas no final o triunfo caiu para o lado mais experiente… com os mais “inexperientes” a decidir.

O maior nome da seleção turca nesta partida acabou por ser Arda Güler. O médio do Real Madrid estreou-se esta segunda-feira em Europeus, mas não vacilou e provou que tem tudo para ser um dos melhores. Aos 19 anos, Güler deixou o Westfalenstadion como homem do jogo e rubricou uma exibição para mais tarde recordar, com um grande golo como cereja no topo do bolo.

???????? Turquia ???? Geórgia ???????? ???? “Puto” Arda Güller ???????? tornou-se o mais jovem estreante a marcar num EURO (batendo recorde que pertencia a Cristiano Ronaldo) e mostrou (com um grande golo e não só) o porquê de já ser jogador do Real Madrid

???? Todos os Ratings em… pic.twitter.com/Im6x0GOkzi — GoalPoint (@_Goalpoint) June 18, 2024

Para além da exibição de sonho, Arda Güler bateu Cristiano Ronaldo e, aos 19 anos e 114 dias, tornou-se no jogador mais jovem de sempre a marcar na estreia num Europeu. Para além disso, e olhando ao contexto interno, o médio é ainda o mais jovem de sempre a marcar pela sua seleção em fases finais, superando Ozan Tufan, em 2016, e Emre Belözoglu, em 2002, e o terceiro jogador mais jovem de sempre a jogar pela Turquia numa grande competição.

Arda Guler has surpassed Cristiano Ronaldo's record! He is 19 years and 114 days old, Cristiano Ronaldo set the previous record in 2004 aged 19 years and 128 days.#Euro2024 #BBCEuros #TURGEO pic.twitter.com/7JJtdvDMXP — Match of the Day (@BBCMOTD) June 18, 2024

????????Arda Güler é o mais jovem a marcar pela ????????Turquia em fases finais de seleções:

2024 ????????Arda Güler, 19 anos, 3 meses e 25 dias

2016 ????????Ozan Tufan, 21 anos, 2 meses e 30 dias

2002 ????????Emre Belözoglu, 21 anos, 9 meses e 3 dias pic.twitter.com/ced9btXRNz — Playmaker (@playmaker_PT) June 18, 2024

Em jeito de curiosidade, o domínio do Real Madrid no velho continente não se fica pelos clubes. Neste Europeu, só na segunda-feira é que um jogador do campeão da Europa não marcou um golo. Esta terça-feira foi a vez de Güler, o único turco a vencer a Liga dos Campeões, que se juntou a Rüdiger (sexta), Carvajal (sábado) e Bellingham (domingo).

TUR 2:1 GEÓ (aos 60')

Real Madrid só não marcou no dia 17 Junho neste Euro

14????????Rüdiger

15????????Carvajal

16????????????????????????????Bellingham

17

18????????Güler — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) June 18, 2024

Os números mostram ainda que, apesar de a Turquia ser uma seleção historial em Campeonatos da Europa, esta foi a primeira vez que venceu o primeiro jogo de uma fase final, incluindo o Mundial. Para além desse registo, a estrela crescente marcou tantos golos nesta partida (3) como nas últimas duas edições (2016 e 2020).