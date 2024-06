Uma equipa internacional, liderada por investigadores do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (BIOPOLIS-CIBIO) da Universidade do Porto, descobriu uma nova espécie de serpente na região de Hejaz, na Arábia Saudita.

A descoberta foi revelada numa investigação publicada recentemente na revista cientifica Zoosystematics and Evolution, avança o centro da Universidade do Porto em comunicado.

A pequena serpente, que apresenta um colar preto e uma coloração avermelhada, foi batizada com o nome Rhynchocalamus hejazicus. O colar preto e a coloração avermelhada distinguem a nova espécie dos seus parentes mais próximos, como podemos ver na imagem publicada nas redes sociais da revista.

Snake in a ski mask! A new species from the Hejaz region of Saudi Arabia is dubbed “the missing piece of the puzzle” for its genus. ????????????

???? Read more on the @Pensoft blog: https://t.co/y9BKkLbpH7 pic.twitter.com/pAFB4yBuai

— Zoosystematics and Evolution (@Zoosyst_Evo) June 5, 2024