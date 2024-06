A Seleção portuguesa estreou-se esta terça-feira na edição deste ano do Campeonato da Europa. Na Red Bull Arena, em Leipzig, estiveram presentes quase 15 mil portugueses a apoiar a equipa de Roberto Martínez do início ao fim do desafio. Luís Montenegro, Luís Figo, Ricardo Quaresma, Bastian Schweinsteiger e Clarence Seedorf também estiveram nas bancadas.

Antes do jogo a festa que começou nos últimos dias nas ruas da cidade, teve o seu apogeu no interior do estádio, mas assim que a bola começou a rolar os nervos apoderaram-se dos adeptos. A primeira parte foi dominada pela formação portuguesa que, apesar de ter colecionado várias oportunidades, não conseguiu inaugurar o marcador.

Na etapa complementar a toada manteve-se, mas o golo de Provod colocou os checos em vantagem. Portugal respondeu sete minutos depois, com Hranác a marcar na própria baliza. Já no tempo de compensação, Francisco Conceição, que entrara pouco antes, atirou para dentro e deu a vitória à Seleção. Veja as melhores imagens do Portugal-Rep. Checa na fotogaleria.