Há muito que o futebol deixou de ser apenas futebol. Com a introdução do VAR, das linhas milimétricas de fora de jogo e até dos relógios que recebem alertas quando a bola entra por completo dentro da baliza, a tecnologia assumiu definitivamente um papel primordial e é agora um dos principais elementos sempre que soa um apito inicial.

No Euro 2024, de forma natural, não é diferente. Tal como vem sendo habitual nas últimas competições, desde o Euro 2020 ao Mundial 2022, o Campeonato da Europa que está a decorrer introduziu uma nova bola carregada de nova tecnologia. A FUSSBALLLIEBE, que em alemão significa “amor ao futebol”, incorpora pela primeira vez a tecnologia Connected Ball da Adidas, que proporciona uma noção sem precedentes de cada elemento que entra em contacto com a bola e do seu próprio movimento.

???? adidas have unveiled the new FUSSBALLLIEBE Official Match Ball for UEFA EURO 2024 ⚽️✨ ❤️ FUSSBALLLIEBE, means ‘love of football’ and the ball will bring Connected Ball Technology to the European Championships for the first time. pic.twitter.com/o35fTtvMnS — OneFootball (@OneFootball) November 15, 2023

Ou seja, a própria bola envia os dados aos árbitros em tempo real e contribui diretamente para o processo de tomada de decisões tanto em campo como na sala do VAR. Tudo isto acontece através de um chip no interior da bola, que está ligado à superfície da bola por intermédios de uns sensores e é capaz de registar 500 dados por segundo. Com recurso à geolocalização e com a ajuda extra das dez câmaras especializadas à volta de cada estádio, que registam cada ação e cada contacto, a bola consegue determinar que parte do corpo do jogador tocou na bola e com que intensidade.

Sim, intensidade: e a ferramenta foi testada na passada segunda-feira, durante a derrota da Bélgica contra a Eslováquia, no momento em que foi necessário analisar a possível ilegalidade do golo de Lukaku por mão de Openda num ponto anterior da jogada. Na transmissão televisiva, para além das imagens habituais a que o árbitro tem acesso quando recorre ao apoio do VAR, também foi possível ver uma espécie de monitor cardíaco. Ao invés de detetar o batimento de um coração, porém, aquele monitor deteta a intensidade do toque do jogador na bola para apurar se foi ilegal ou não. E no caso de Openda, por exemplo, considerou que sim, anulando o golo de Lukaku e da Bélgica.

Audiovisual Sync ???? Fussballliebe ⚽️ (amor por el fútbol) Aquí en acción el balón con IA ????

Sensores que envian datos en tiempo real a los arbitros. Yay or Nay? ???? pic.twitter.com/Bb9C0EjAMp — deadwalkman (@Deadwalkman) June 17, 2024

Tudo isto é coordenado a partir do Football Technology HUB, em Leipzig, que conta com quatro cabines de vídeoarbitragem para monitorizar as decisões das equipas de arbitragem. Do ponto de vista mais estético, a bola do Euro 2024 usa roxo, azul, verde e laranja para celebrar a “vitalidade dos países participantes” e inclui representações dos dez estádios e das dez cidades anfitriãs.