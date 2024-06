As embaixadas de Timor-Leste em Portugal, Singapura, Indonésia, China, Malásia, Filipinas e Austrália vão passar a emitir vistos de entrada no país para “simplificar” o processo e melhorar o controlo das fronteiras, anunciou o Ministério do Interior.

Este é um passo importante que visa simplificar e descentralizar o processo de concessão de vistos, promovendo assim maior eficiência no controlo de movimento de pessoas nas fronteiras e de estrangeiros no território nacional”, refere o Ministério do Interior, em comunicado divulgado esta quarta-feira pelo consulado-geral de Timor-Leste em Darwin, na Austrália.

A medida, já publicada no Boletim Oficial, vai permitir aos adidos da migração naqueles países emitir vistos de “trabalho, negócios, estadias temporárias, estabelecimento de residência, trânsito, turismo e escalas em aeroporto”.

O objetivo, segundo o comunicado, é “simplificar os procedimentos, impulsionar o desenvolvimento económico e aumentar a receita fiscal”.

A decisão pretende igualmente ajudar a “fortalecer as relações internacionais” e facilitar a “entrada de investidores estrangeiros”.