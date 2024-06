Estoril Praia anunciou final de empréstimo do médio escocês Jordan Holsgrove

O Estoril Praia, que disputa a I Liga portuguesa de futebol, anunciou nesta quarta-feira o final do empréstimo do médio escocês Jordan Holsgrove, que regressa aos gregos do Olympiacos, com os quais mantém contrato.

O emblema da Linha de Cascais anunciou a saída de Holsgrove com uma publicação nas suas redes sociais, na qual agradece “todo o empenho e comprometimento demonstrado” pelo jogador, que chegou em 2023, para a época 2023/24.