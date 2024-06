Pode consultar aqui o enunciado do exame e aqui os critérios de correção desta prova de 12.º ano.

Este ano inscreveram-se para realizar exame de História A 9.659 pessoas, cerca de mais 390 alunos que no ano anterior. Esta foi a 10.ª prova com maior número de inscritos e realizou-se às 9h30 desta quarta-feira.

A primeira fase dos exames nacionais decorre até dia 28 de junho e as notas serão divulgadas no dia 15 do mês seguinte. A primeira prova, Português A, realizou-se na passada sexta-feira. Este ano, para a 1.ª fase de exames finais do secundário, inscreveram-se 156.667 alunos. No total, serão realizados 288.227 exames, uma média de 1,8 por aluno, segundo dados do Júri Nacional de Exames divulgados pelo Ministério da Educação.

Ainda esta quarta-feira serão testados os conhecimentos a Espanhol. No dia seguinte será a vez de Economia A e Alemão. De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, 35% dos estudantes inscritos para os exames nacionais têm o objetivo de utilizar as provas para aceder ao Ensino Superior.