Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito Israelo-Palestiniano

O Exército israelita bombardeou nesta quarta-feira o campo de refugiados de Al Mawasi na Faixa de Gaza, previamente designado de “zona segura”, na sequência da ofensiva em Rafah, no sul do enclave, avançou a agência noticiosa palestiniana Wafa.

A agência, citada pela agência espanhola EFE, indicou que a operação israelita fez pelo menos sete mortos.

Fontes palestinianas citadas pela EFE indicaram que o Exército israelita pressiona Al Mawasi a partir do norte, ao mesmo tempo que avança no bairro ocidental de Tal al Sultan de Rafah, conseguindo desta forma um cerco total à cidade.

Apesar das críticas das organizações humanitárias sobre o estabelecimento deste campo de refugiados junto à costa de Gaza, composto por tendas improvisadas e sem serviços básicos, milhares de palestinianos dirigiram-se para este local em fuga dos persistentes ataques militares israelitas em Rafah.

Apenas 65.000 pessoas dos 1,4 milhões de deslocados permanecem nesta cidade do sul do enclave, junto à fronteira com o Egito, indicou a agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês), enquanto outras dezenas de milhares se encontram repartidos entre Al Mawasi, Kan Younes (sul) ou Deir al Balah (centro), entre outros locais.

A pressão das Forças Armadas israelitas sobre Al Mawasi perspetiva uma nova retirada em massa num território em que 1,7 milhões de pessoas já se encontram deslocadas, enfrentando uma grave crise humanitária.

“Nos últimos meses na Faixa de Gaza, aproximadamente 67% das instalações de saneamento e infraestruturas de água foram destruídas ou danificadas”, alertou nesta quarta-feira a UNRWA na rede social X.

Over the past 8 months in the #GazaStrip approximately 67% of water, sanitation facilities & infrastructure have been destroyed or damaged.

As infectious diseases continue to spread and temperature rises, lack of hygiene & dehydration threaten the health of people across #Gaza. pic.twitter.com/dg08KD60Ai

— UNRWA (@UNRWA) June 19, 2024