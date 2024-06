Um misterioso “monolítico” espelhado foi descoberto no deserto de Nevada pela polícia de Las Vegas e está a gerar especulações sobre a sua origem nas redes sociais nos Estados Unidos.

Este objeto de forma retangular, inteiramente coberto de espelhos, foi avistado no fim de semana numa área popular entre os caminhantes, cerca de uma hora a norte da famosa “cidade do pecado”, no oeste dos EUA, noticiou na terça-feira a agência France-Presse (AFP).

“Vemos muita coisa estranha, (…) mas vejam isto!“, comentou a polícia nas redes sociais.

While the internet gets to work on this mystery, remember: when enjoying our incredible outdoors, use the TRAIL acronym: pic.twitter.com/M5ghlTRPF6 — LVMPD (@LVMPD) June 17, 2024

Esta estranha instalação é semelhante a muitas outras que têm aparecido misteriosamente em todo o mundo desde 2020. Na altura, um “monolítico” descoberto num local remoto no deserto de Utah (oeste), Califórnia, EUA, conquistou as manchetes dos jornais em plena pandemia de Covid-19.

Desde então, objetos semelhantes apareceram nos Países Baixos, Polónia, Roménia, Canadá e Reino Unido. Foram criados inevitavelmente sites para identificar estas estruturas enigmáticas. Tal como os outros, este “monolítico” de Nevada alimenta todos os tipos de teorias.

Desde uma oferenda deixada por extraterrestres, um baú com um tesouro ou uma brincadeira, as especulações entre os internautas norte-americanos são abundantes. Mas, tal como em “2001: Odisseia no Espaço”, o clássico de Stanley Kubrick que popularizou a imagem do “monolítico” na cultura popular, o mistério está provavelmente destinado a permanecer sem solução.