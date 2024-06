O Santa Clara revelou esta quarta-feira que quer começar a treinar em janeiro no futuro centro de treinos que a SAD vai construir na Ribeira Grande, nos Açores, num investimento de cerca de 7,5 milhões de euros.

“Hoje é um marco histórico para o Santa Clara e para toda a comunidade açoriana. Estimamos que em janeiro já possamos ter os campos para a equipa sénior treinar. Esperamos que todos os prazos sejam cumpridos para que isso possa acontecer”, declarou o diretor executivo do Santa Clara.

Klauss Câmara falava aos jornalistas após o lançamento da primeira pedra da infraestrutura, uma cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, e do investidor Ricardo Vincintin.

O diretor executivo da SAD prometeu que aquele vai ser um “centro de treinos de excelência”, que vai servir não apenas o Santa Clara, mas “toda a comunidade” dos Açores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Klauss Câmara adiantou que a perspetiva da SAD é que dentro de dois anos o centro já esteja praticamente concluído.

“Todo o projeto é feito através de etapas. A etapa número um vai consistir naquilo que é a relevância máxima para a qualidade do treino e vai ser o relvado. Esperamos que a meio da próxima época já tenhamos essa condição”, afirmou.

E acrescentou: “Depois, vai depender de uma série de fatores, que fogem do nosso controlo, para que também se concluam as próximas etapas do projeto. Pensamos que o centro de treinos em dois anos já possa estar num nível de relevância e de excelência”.

Já o presidente da Câmara da Ribeira Grande, destacou o “potencial” do projeto que vai levar a autarquia a investir 450 mil euros (valor sem IVA) na terraplanagem do terreno de cerca de 64 mil metros quadrados, uma obra com um prazo de execução de quatro meses.

Alexandre Gaudêncio considerou o apoio municipal uma “migalha no meio de um investimento” privado de mais de sete milhões de euros.

“O valor global do projeto que nos foi apresentado está nos 7,5 milhões. Estamos a falar de dois campos de relva natural, um de relva sintética, e toda a zona envolvente com zonas de apoio e infraestruturas para a SAD. Estamos a falar de 130 novos postos de trabalho diretos”, enalteceu o edil.

O autarca expressou ainda a “ambição” de aquele centro de treinos poder acolher no futuro estágios de equipas e seleções internacionais, lembrando que o Mundial de futebol de 2030 vai passar por Portugal.

Atualmente, o Santa Clara treina e joga em recintos públicos que são propriedade do Governo dos Açores.