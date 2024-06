Este artigo é da responsabilidade da Great Place To Work®

A Great Place To Work® distinguiu, esta tarde, as 25 empresas em Portugal, com os maiores índices de confiança, no setor das Tecnologias da Informação, segundo os seus colaboradores. Este foi um marco histórico para a Great Place to Work® com a publicação da primeira lista setorial em Portugal.

Esta lista está dividida em 3 dimensões, de acordo com o número de colaboradores, com a AdvanceWorks a ocupar a primeira posição no ranking das pequenas empresas, a Mind Source no topo da dimensão das médias empresas, e na primeira posição das grandes empresas. encontra-se a multinacional Cisco

Para constar da lista, todas as empresas ouviram a opinião dos colaboradores, através da ferramenta de questionários da GPTW®, Emprising, utilizando um modelo testado a nível mundial há mais de 30 anos. Para encontrar os Best WorkplacesTM de IT considerou-se todas as empresas, com 20 ou mais colaboradores, que se alocaram ao setor das Tecnologias da Informação no Culture Brief e que tinha sua certificação válida a 30 de maio de 2024.

À margem desta distinção ocorreu uma mesa-redonda dedicada ao tema: Como expandir os limites do potencial humano através da Inteligência Artificial For All, moderada pelo jornalista da SIC, Lourenço Medeiros, e com a participação da Abreu Advogados, da Foundever e a NOVA IMS, Information Management School.

Nesta mesa-redonda destacou-se a importância que a capacidade de adaptação a novos contextos e de inovar irá ter para conseguir fazer frente às alterações e aos impactos provocados pela Inteligência Artificial nos ambientes de trabalho. Ser capaz de reagir com agilidade e rapidez perante contextos e ambientes cada vez mais mutáveis e complexos é crucial para o sucesso das organizações, jogando, deste modo, a inovação um papel determinante, assumindo-se como uma das principais vantagens competitivas das empresas nos nossos dias.

Olhando para os Best WorkplacesTM IT observa-se que estes pela sua cultura e atuais características são os que estão mais preparados para a implementação da IA. Estes são ambientes que promovem a inovação, podendo esta vir de qualquer parte, não estando afeta a uma equipa específica. São, ainda, marcados por uma elevada capacidade de adaptação à mudança. Porém, ainda, existe margem para melhoria, já que os seus colaboradores ambicionam serem mais envolvidos no processo de decisão e que as suas ideias e sugestões, embora sabendo que algumas, possam não ser implementadas, são tidas em conta.

Através do Innovation Velocity Ratio (IVR), criado pela GPTW, para medir o nível de velocidade e agilidade organizacional, ao quantificar a capacidade que os colaboradores têm de se adaptar e de inovar, sabe-se que os Best WorkplacesTM IT, encontram-se no estágio intermédio, o funcional. Neste estágio, as empresas já inovam, apenas, não estão a ir tão depressa quanto poderiam.

A preparação dos colaboradores para este “novo mundo” e as questões relacionadas com a ética, fora outro dos pontos abordados. Sublinhando-se aqui que 88% colaboradores dos Best Workplaces IT afirma que tem ao seu dispor cursos de formação ou de aperfeiçoamento com vista à sua valorização profissional. E que 96% dos colaboradores caracteriza a sua liderança como ética e honesta na condução do negócio. Acreditando, ainda, que a liderança tudo faz e fará para não recorrer a demissões e que esta preocupa-se, de forma genuína, com os colaboradores, como pessoas. Empatia precisa-se!

E a cultura organizacional é marcada pela relação de confiança que se estabelece entre líderes e liderados e pela relação entre os colegas “o gostar de com quem se trabalha”. Os Best WorkplacesTM IT são marcados pela forte camaradagem (94%), colaboração (94%), solidariedade (94%), hospitalidade (96%) e comemoração dos principais mais marcos (96%). A liderança caracteriza-se por ser acessível (94%), competente (94%) e que confia no trabalho desenvolvido pelos colaboradores, dando-lhes autonomia (95%), para além de ser ética e honesta, como vimos anteriormente. E os indicadores dos Best WorkplacesTM IT voltam a provar que investir nas pessoas faz realmente a diferença e impacta positivamente o negócio. Com o conjunto dos 25 Best WorkplacesTM a registarem um índice de confiança de 91%, superior, ao mercado de IT, em 9 pp.

Mas não é só o índice de confiança que é superior, os Best WorkplacesTM registam:

Um aumento da receita superior em 5pp face ao mercado de IT;

Um crescimento do número total de colaboradores 4pp superior ao mercado de IT.

E num mercado tão competitivo pelos melhores talentos os Best Workplaces™ IT conseguiram reter mais talento que o mercado, registando uma taxa de turnover inferior a 5pp comparativamente com o mercado de IT. Associado ao turnover, os colaboradores destas organizações têm, ainda, a intenção de trabalharem nestas organizações durante muito mais tempo (+13pp que é média do mercado de IT), o que reforça a excelência destas organizações.

Na era da inteligência artificial, são as organizações que “sentem” e “demonstram” uma empatia genuína, que as máquinas são incapazes de sentir, que são os Best Workplaces™ IT que se destacam através da sua cultura diferenciada e pela forte relação de confiança não só entre colegas, mas também entre líderes e liderados. Provando que são as organizações que conseguem maximizar o potencial humano e proporcionar uma experiência de trabalho positiva a todos os colaboradores, as que superam a concorrência e retêm os talentos durante mais tempo.

