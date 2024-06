A cidade de Guilin, uma importante cidade de Guangxi, no sudoeste da China, está a sofrer as piores inundações desde 1998, com aldeões retidos em casa, lojas submersas e uma estação de comboios suspensa, devido às fortes chuvas que continuam a assolar o sul da China.

Pelo menos nove pessoas morreram e centenas ficaram sem casa no sul do país. As autoridades de Guilin emitiram um alerta de emergência de inundação “vermelho” (nível 1), na quarta-feira, segundo a imprensa local. Ao fim da tarde, o nível da água na secção da cidade do rio Lijiang tinha subido para 148,55 metros — 2,55 metros para além do nível de alerta e um pouco acima do pico de 148,4 metros registado em 1998, informou a televisão estatal CCTV.

???????? | Grandes inundações devido a chuvas extremas em Guilin, na região de Guangxi, China. 19 julho 2024. pic.twitter.com/AshO45JAQu — World Events ???? (@Eventmund) June 20, 2024

O nível da água na estação hidrológica do rio, no município de Rongjiang, atingiu um nível recorde, ameaçando a vida dos residentes e as propriedades ao longo do rio, segundo o comunicado das autoridades estatais. Perante a contínua subida também pediram a colaboração dos departamentos, municípios e locais de interesse turístico na prevenção e combate de possíveis inundações nos próximos dias.

As inundações devastadoras de 1998 duraram dois meses e causaram estragos em 24 províncias. No total, morreram 3.004 pessoas.

Segundo a CCTV, várias zonas de Guilin, na região autónoma de Guangxi Zhuang, foram afetadas pelas últimas chuvas. Até à data, 69 residentes foram resgatados das suas casas por barco.

As escolas e os autocarros foram suspensos e alguns pontos turísticos foram encerrados. A polícia de trânsito local disse na quarta-feira que várias estradas estavam inundadas e que uma via rápida tinha desmoronado parcialmente.

Os passageiros dos comboios foram aconselhados a utilizar a estação de Guilin Norte, depois de a praça pública da estação principal de Guilin ter ficado inundada.

#Guilin, a tourism city in South China’s #Guangxi Zhuang Autonomous Region, on Wednesday night raised its #flood control emergency response level from Level-II to Level-I, as the #LijiangRiver experienced its largest flood since 1998. https://t.co/Huot5CKoCi pic.twitter.com/2LST94PV3I — Global Times (@globaltimesnews) June 20, 2024

A estação de Guilin informou esta quinta-feira na rede social Weibo que alguns comboios tinham sido suspensos e outros iam atrasar-se.

As tempestades que assolaram a região e provocaram inundações nas províncias vizinhas de Guangdong e Fujian deverão abrandar nos próximos dias, segundo o gabinete meteorológico. No entanto, Guilin pode esperar pelo menos mais dois dias de chuvas fortes. O Centro Meteorológico Nacional, também referenciou para uma faixa de chuva persistente se desloca para norte, noticiou a imprensa estatal.

O governo central de Pequim reservou 346 milhões de yuans (cerca de 44.4 milhões de euros) em fundos de auxílio a catástrofes para ajudar no controlo das inundações e nos esforços de auxílio à seca, segundo a agência Xinhua.