A próxima campanha de vacinação contra a gripe e a Covid-19 deverá decorrer em moldes idênticos à de 2023/2024 e vai alargar a vacina de alta dose contra a gripe a pessoas com 85 e mais anos.

As linhas gerais da próxima campanha de vacinação foram apresentadas esta quinta-feira pela diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, segundo a qual a próxima campanha deve começar na segunda quinzena de setembro, prevendo-se que a vacinação em massa decorra entre outubro e dezembro.

Rita Sá Machado, que falava em Lisboa numa sessão de apresentação dos resultados finais da campanha de vacinação de 2023/2024 e da próxima campanha de 2024/2025, recordou que a última campanha decorreu entre 29 de setembro do ano passado e o final de abril, totalizando mais de quatro milhões de vacinas contra a gripe e contra a Covid-19.

Em relação à campanha 2022/2023 manteve-se a cobertura vacinal contra a gripe mas houve uma diminuição da cobertura contra a Covid-19, um fenómeno de redução que aconteceu em todo o mundo, adiantou a diretora-geral da Saúde.

Rita Sá Machado disse também que na próxima época será alargada a pessoas a partir dos 85 anos e a pessoas em instituições de apoio, como lares, a vacinação com vacina contra a gripe de dose elevada.

“O trabalho com os parceiros irá manter-se como aspeto fundamental da campanha”, disse Rita Sá Machado.

Susana Cardoso, do núcleo de vacinação da Direção Geral da Saúde (DGS), salientou que na campanha 2023/24 a ampliação do acesso à vacinação, antes centrado nos centros de vacinação, permitiu manter uma cobertura alargada, com as farmácias comunitárias a contribuírem com 70% das vacinas administradas.

Teresa Fernandes, também do núcleo de vacinação da DGS, disse que a próxima campanha de vacinação será de consolidação da anterior, com o alargamento da vacina de alta dose contra a gripe e “o desafio” de tentar contrariar a tendência de diminuição da vacinação contra Covid-19.

Na próxima campanha será mantida a vacinação nas farmácias, nas unidades de cuidados de saúde primário, a prioridade a pessoas com patologias de risco, trabalhadores da saúde e pessoas em instituições como lares ou prisões, atingindo depois a restante população, a partir dos 60 anos.

As farmácias, que já vacinam pessoas com mais de 60 anos, vão incluir a vacinação gratuita com a vacina de alta dose contra a gripe para a população elegível, disse Teresa Fernandes, segundo a qual a DGS espera vacinar contra a gripe entre 70% e 75% das pessoas com 65 anos ou mais, e aumentar a cobertura nas pessoas entre os 60 e os 64 anos.

Em relação à Covid-19, os grupos de risco e as pessoas elegíveis vão manter-se e a DGS, segundo Teresa Fernandes, pretende manter pelo menos a mesma cobertura de vacinação da última época.

As vacinas disponíveis serão adaptadas às variantes em circulação.