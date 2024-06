A circulação do metro esteve parada desde as 08h50 entre as estações do Bolhão e Estádio do Dragão, no Porto, devido a uma falha de energia, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da empresa Metro do Porto.

Esta falha de energia está a afetou todas as linhas da rede exceto a Amarela (Gaia) e a Violeta (aeroporto), acrescentou a mesma fonte.

A circulação foi restabelecida pelas 09h50 entre as estações do Bolhão e Estádio do Dragão, no Porto. Segundo a fonte da empresa, o problema da falha de energia foi resolvido pela mesma hora.

Pelas 10h00, acrescentou, havia ainda atrasos na rede, que serão ultrapassados com o retomar da normalidade da operação.

A rede do Metro do Porto conta com seis linhas que servem sete concelhos da Área Metropolitana do Porto.