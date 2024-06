O tenista espanhol Carlos Alcaraz, segundo do ranking, foi nesta quinta-feira afastado do torneio de Queen’s, no qual defendia o título, ao perder na segunda ronda com o britânico Jack Draper, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-3.

Aos 22 anos, e apenas quatro dias depois de ter conseguido em Estugarda o primeiro título da carreira no principal circuito do ténis mundial, Jack Drapper impediu o campeão de Roland Garros de chegar aos quartos de final do torneio londrino, num encontro que durou uma hora e 39 minutos.

O britânico, 31.º da hierarquia mundial, pôs fim a uma série de 13 vitórias consecutivas em relva, que durava desde de que Alcaraz “caiu” nos oitavos de final do torneio de Wimbledon, em 2022, frente a Jannik Sinner, atual número um mundial.

O tenista de Múrcia, que na primeira ronda de Queen’s, que serve de preparação para o torneio de Wimbledon, afastou o argentino Francisco Cerundolo, pelos parciais de 6-1 e 7-5.

Nos “quartos” do torneio londrino, Draper vai defrontar o norte-americano Tommy Paul, que se impôs ao chileno Alejandro Tabilo, em dois “sets”.