Os preços das casas em Portugal aumentaram 7% no primeiro trimestre, na comparação homóloga, uma desaceleração face aos 7,8% (também homólogos) que tinham sido o ritmo de crescimento dos preços no quarto trimestre de 2023. Esta é a estimativa do INE para o Índice de Preços da Habitação (IPHab), que também dá conta de uma descida do número de transações imobiliárias neste primeiro trimestre.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), este índice “aumentou 7,0% em termos homólogos, taxa inferior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) à observada no trimestre anterior”. “Neste período, os preços das habitações existentes aumentaram a um ritmo superior ao das habitações novas, 7,6% e 5,5%, respetivamente”, acrescenta o INE.

Na comparação em cadeia, ou seja, face ao trimestre anterior, também houve uma desaceleração. O índice aumentou 0,6%, o que compara com um crescimento de 1,3% no trimestre precedente)”.

O INE também indica que “entre janeiro e março de 2024, transacionaram-se 33.077 habitações, o que representa reduções de 4,1% face ao trimestre homólogo e de 3,1% face ao trimestre anterior”. Em termos de valor, isto significa que no primeiro trimestre de 2024 investiram-se 6,7 mil milhões de euros na compra de casas, menos 1,8% que no mesmo período de 2023.

“Nos primeiros três meses de 2024, os compradores com um domicílio fiscal fora do Território Nacional representaram 6,2% do número total de transações (2.067 habitações), correspondendo a 10,4% do valor total transacionado”, acrescenta o INE.