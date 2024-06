O julgamento do BES/GES deverá arrancar a 15 de outubro, segundo um despacho do Juízo Central Criminal de Lisboa proferido esta sexta-feira. No despacho, a que o Observador teve acesso, sugere-se aos os advogados que libertem a agenda até dia 14 de outubro, por considerar-se “previsível” que o julgamento tenha início no dia seguinte.

Num despacho emitido a 2 de maio, o tribunal a cargo do julgamento reconheceu que a data inicialmente prevista para o julgamento começar — 18 de junho — teria de ficar sem efeito, bem como as “datas subsequentemente previstas para o efeito até ao dia 10 de julho”.

Associado ao adiamento esteve a impossibilidade de notificar Etiene Cadosch, antigo diretor do Eurofin Group, da pronúncia para julgamento decidida pelo Tribunal Central de Instrução Criminal em julho de 2023. O julgamento do caso Universo Espírito Santo, o principal do caso BES, não poderia começar enquanto tal notificação não tivesse ocorrido.

O julgamento começa uma década após o colapso do Grupo Espírito Santo (GES), em agosto de 2014, e tem como principal arguido o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, acusado de 65 crimes, entre eles associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documento, burla qualificada e branqueamento de capitais.