Esta sexta-feira falamos de inovação que é provavelmente uma das palavras da moda. Hoje o Observador está em Famalicão precisamente a acompanhar a semana sobre inovação e economia, e por isso o Contra-Corrente não podia deixar de abordar este tema. Portugal é um país onde às vezes lemos notícias sobre o sucesso dos nossos inventores, mas onde é mais raro encontrarmos histórias de sucesso de empresas inovadoras, de empresas disruptivas. Em Famalicão há algumas empresas que se destacaram como inovadores, como muitas outras se destacaram neste distrito de Braga. Mas não é seguro que seja assim em todo o país. O último relatório da União Europeia sobre inovação em Portugal e na Europa não é entusiasmante: estamos a perder lugares e a afastar-nos da média europeia.Como é que podemos produzir mais inovação e não apenas falar de inovação?

