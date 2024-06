Portugal voltou a entrar em campo este sábado no Campeonato da Europa, em Dortmund, no mítico Westfalenstadion, para defrontar a Turquia na segunda jornada do Grupo F. Com mais uma série de figuras mediáticas nas bancadas, como Georgina Rodríguez, Fernando Gomes, Ricardo Quaresma, Arsène Wenger ou Edin Terzic.

Contudo, a festa foi provocada pelos fervorosos adeptos turcos e portugueses, que coloriram as bancadas do estádio do B. Dortmund, embora a Turquia tivesse, de forma natural, mais apoio. Ainda assim, os portugueses não esqueceram as picardias saudáveis, recordando que a cerveja nacional é melhor que a turca e o bacalhau está acima dos kebabs. Veja as melhores imagens do Turquia-Portugal na fotogaleria.