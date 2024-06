A ausência de Diogo Ribeiro nos Campeonatos da Europa de natação em Belgrado, por uma mera questão de calendário e preparação para os Jogos Olímpicos (optou por fazer o Open de Espanha, onde confirmou o seu bom momento de forma), acabou por tirar algum peso teórico à representação nacional na competição mas o setor feminino mostrou-se apostado em fazer história. Fez mesmo. Não uma mas agora duas vezes.

Depois de ter garantido a presença na final dos 400 metros livres, Francisca Martins conquistou a medalha de bronze na sessão vespertina. A nadadora portuguesa terminou a corrida decisiva com o tempo de 4.10,84, bem à frente da britânica Fleur Lewis (4.13,16). A húngara Ajna Kesely ganhou o ouro com 4.06,56, ganhando vantagem sobre a checa Barbora Seemanova com 4.06,72. Maya Werner (Alemanha, 4.14,24), Vanna Djakovic (Suíça, 4.15,32), Deniz Ertan (Turquia, 4.17,92) e Iman Avdic (Bósnia, 4.21,95).

Ainda assim, apesar do pódio que foi o segundo melhor resultado de uma nadadora portuguesa em provas dos Europeus absolutos, a atleta do Foca-Felgueiras falhou o outro objetivo paralelo que tinha para a final da competição: fazer o mínimo olímpico, que estava nos 4.07,90, que iria também coincidir com uma marca que coincidisse com um novo recorde nacional e pessoal nos 400 metros livres (4.08,77).

Em atualização