As autoridades gregas detiveram este sábado 13 pessoas, suspeitas de terem causado um incêndio florestal após o lançamento de fogo de artifício num iate.

Segundo os bombeiros da ilha de Hydra, um dos “foguetes” extraviados atingiu um pinhal, iniciando um grande foco de incêndio.

“O fogo, provocado por uma embarcação que lançava fogo de artifício, queimou o único pinhal da ilha, num local de difícil acesso, sem estradas”, esclareceu a equipa de bombeiros na sua conta do Facebook.

Para conter o incêndio, as forças de segurança gregas tiveram de aceder ao local por via marítima e aérea, conseguindo conter as chamas na zona de Bisti.

“Estamos indignados com o facto de algumas pessoas lançarem fogo de artifício de forma tão irresponsável”, afirmou o presidente da Câmara de Hydra, George Koukoudakis, à televisão estatal grega ERT, citado pela BBC. “Se for verdade, é algo que me entristece muito”, acrescentou.

Após terem controlado o fogo, as autoridades da Grécia procederam à detenção das 13 pessoas que estavam no iate no momento em que foi lançado o fogos de artifício, bem como à apreensão da embarcação.

Os detidos vão ter de se apresentar a tribunal esta segunda-feira, onde irão responder pelo crime de incêndio. Nenhum detalhe sobre os suspeitos foi divulgado.

No verão passado, 79 pessoas foram detidas na Grécia pelo crime de incêndio. As penas podem chegar aos 20 anos de prisão, à qual acresce uma multa de até 200 mil euros.

Koukoudakis pediu a condenação exemplar dos envolvidos e apelou ao governo para a criação de mais zonas anti-fogo e estradas nas florestas, que facilitem o combate às chamas.

Incêndios, um problema nacional na Grécia

Durante a última semana, dezenas de focos de incêndio alastraram-se pelo território grego, deixando pelo menos um morto.

A proteção civil colocou parte do país em alerta máximo, considerando o risco “muito alto” em regiões como Ática, a península do Peloponeso e o centro da Grécia.

Na sexta-feira, um bombeiro voluntário, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelas chamas enquanto combatia um incêndio próximo da vila onde morava, na região da Ilía.

Este sábado, teve início um grande incêndio na ilha de Andros, obrigando à evacuação de quatro vilas e a utilização de aviões para apagar as chamas.

Na última semana, o país foi atingido por uma onda de calor, registando temperaturas acima dos 44°C. As autoridades gregas alertaram para o aumento do risco de incêndio com a subida das temperaturas e os ventos fortes.

Em 2023, pelo menos 20 pessoas morreram após as ondas de calor no país.

Cientistas gregos acreditam que a emissão de gases de combustíveis fósseis tem aumentando a duração e intensidade dessas ondas de calor, tendo o país vivido este ano o inverno mais quente da sua história.