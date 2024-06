Era um dos depoimentos mais aguardados e as expectativas não foram defraudadas. Daniela Martins, a mãe da gémeas, esteve na comissão de inquérito, mas nem tudo correu como teria planeado. Começou por fazer um depoimento inicial muito emocional, mas não soube explicar alguns e-mails que lhes foram lidos pelos deputados. Já o Presidente da República, confrontado este fim de semana pelos jornalistas, preferiu dizer que não comentava o que se passava na Assembleia da República e que, inclusive, nem sequer tinha ouvido a audição de Daniela Martins. No Contra-Corrente de hoje queremos voltar a debater o chamado “caso das gémeas” e a forma como têm decorrido os trabalhos da comissão de inquérito parlamentar. Será que Marcelo Rebelo de Sousa ficou aliviado com o depoimento da mãe das gémeas brasileiras?

