Um acidente de carro que envolveu a escolta policial de Viktor Orbán resultou num morto e num ferido grave na manhã desta segunda-feira. O primeiro-ministro húngaro, que seguia para o aeroporto de Estugarda, depois de ter assistido a um jogo do Euro 2024, saiu ileso.

As vítimas são dois polícias alemães que seguiam de mota na escolta ao carro de Orbán. Uma mulher de 69 anos terá avançado, ao volante de um BMW, por uma intersecção que se encontrava fechada para a passagem da coluna policial. O carro colidiu com a mota de um polícia de 61 anos, que foi empurrado para cima de um outro polícia, de 27 anos, segundo relata a agência Reuters.

Os agentes terão tentado virar as motos, para fugir ao carro, antes de serem atingidos. Ambos foram levados para o hospital, onde o polícia mais velho acabou por morrer, segundo os media alemães.

“Estamos profundamente chocados com o acidente dos nossos colegas. As trágicas circunstâncias da morte do nosso estimado colega deixaram-nos sem palavras e atingiram profundamente toda a polícia de Estugarda. Os nossos pensamentos estão com a sua família, parentes e amigos. Desejamos uma rápida recuperação ao nosso colega que também ficou gravemente ferido no acidente”, declarou o chefe da polícia, Markus Eisenbraun, em comunicado.

A polícia de Ludwigsburg (cidade a norte de Estugarda) já assumiu a investigação do caso e pediu a quaisquer testemunhas do acidente que contactem as autoridades.

O primeiro-ministro húngaro tinha-se deslocado a Estugarda no domingo para assistir ao terceiro jogo da Hungria no campeonato europeu de futebol. A seleção nacional húngara derrotou a Escócia por 1-0, num jogo que manteve as esperanças húngaras acesas.