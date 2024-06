A par de Lamine Yamal, que tem estado em destaque com Espanha, Arda Güler é um dos jovens jogadores mais promissores do Euro 2024. O avançado turco, que trocou o Fenerbahçe pelo Real Madrid no verão passado, marcou um golo impressionante contra a Geórgia no primeiro jogo do Grupo F e saltou desde logo para o topo da lista dos melhores momentos da competição. Mas o conto de fadas depressa esmoreceu.

Depois de ter sido titular contra a Geórgia e substituído apenas a 10 minutos do fim, Arda Güler ficou em dúvida para o encontro com Portugal. “O Arda Güler não está a 100%. Só vamos decidir se joga mesmo em cima do jogo. Mas espero contar com ele”, disse o selecionador Vincenzo Montella na conferência de imprensa de antevisão da partida, na passada sexta-feira.

Ora, o avançado do Real Madrid acabou mesmo por começar no banco, entrando em campo a cerca de 20 minutos do fim para substituir Yunus Akgün e já sem capacidade ou influência para inverter a vitória de Portugal. Depois do jogo, quando questionado sobre o porquê de Arda Güler não ter sido titular se estava apto para jogar, Vincenzo Montella sublinhou que o jogador corria o risco de contrair uma lesão mais grave.

“Tenho muita pena por ele. Estava cansado e existia risco de contrair uma lesão. Coloquei-o em campo quando pensava que íamos conseguir marcar um golo”, disse o selecionador da Turquia, recordando que o avançado passou grande parte da temporada lesionado e está ainda numa condição física algo limitada. Este domingo, porém, surgiu um vídeo que ofereceu uma versão alternativa.

Nas redes sociais, ficou viral um curto vídeo de um treino da Turquia onde Vincenzo Montella parece expulsar Arda Güler dos exercícios enquanto este se encontrava junto aos colegas de equipa. As imagens criaram alarido no país, já que parecia existir um desentendimento entre o selecionador e uma das figuras da equipa, e a Federação Turca de Futebol decidiu emitir um comunicado para afastar os rumores.

“Durante o treino da nossa seleção, um vídeo criado a partir de comentários sobre as imagens transmitidas nas câmaras de televisão circulou nas redes sociais. Para se preparar da forma mais saudável possível para o jogo com a República Checa, foi alcançado um acordo entre a nossa equipa técnica e o jogador em questão para que este faça treinos individuais”, pode ler-se na nota.

A Turquia volta a entrar em campo na quarta-feira, na última jornada da fase de grupos e contra a República Checa, e a titularidade de Arda Güler permanece em dúvida — assim como a qualidade da relação com Vincenzo Montella, já que a imprensa turca insiste na ideia de que existe mais para lá dos problemas físicos do avançado.