As famílias estão a aumentar as suas poupanças. No final do primeiro trimestre a taxa de poupança atingiu os 8%, renovando máximos de 2022. Segundo o INE, a taxa de poupança subiu 1,4 pontos percentuais face ao trimestre anterior, altura em que ficou nos 6,6%.

As famílias estão a poupar mais devido, segundo o INE, ao rendimento disponível que aumentou 2,6%, o que compara com os 1,4% do trimestre anterior. Apesar da subida de 2,6% do rendimento disponível, o consumo privado teve um aumento de “apenas” 1,1% (em termos nominais, sendo de 0,3% o crescimento em termos reais).

O INE conclui que “a capacidade de financiamento das famílias situou-se em 2,2% do PIB no primeiro trimestre de 2024, o que representa um aumento de 1,0 pontos percentuais face ao trimestre anterior. Este comportamento resultou de um aumento de 24,6% da poupança das famílias”.

Para a subida de 2,6% do rendimento disponível bruto contribuiu a componente de remunerações e o excedente bruto de exploração. O rendimento disponível nominal per capita das famílias atingiu 17,7 mil euros no primeiro trimestre de 2024, mais 2,5%, face ao trimestre anterior. As remunerações per capita atingiram 12,5 mil euros, mais 2,1% que no trimestre anterior.