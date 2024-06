O exército de Israel está a investigar soldados que este sábado amarraram um palestiniano ferido, que as forças israelitas dizem ser suspeito de terrorismo, a um jipe, fazendo o resto do raide na Cisjordância com o homem pendurado no veículo, noticia o The Guardian.

O vídeo ganhou muita tração nas redes sociais e nos jornais, tendo o exército israelita dito, em comunicado, que quando estava a fazer o raide houve “terroristas que abriram fogo” e que os soldados responderam. Durante o tiroteio, o homem identificado pela Reuters como Mujahed Azmi, ficou ferido e foi detido. Mas, “numa violação das ordens e dos procedimentos normais, o suspeito foi levado pelas forças amarrado à frente do veículo”. A conduta “não conduz com os valores” das forças israelitas, garantem as mesmas no comunicado, prometendo uma investigação.

Footage shows the Israeli army ‘violated military protocol’ by strapping a wounded Palestinian to the hood of a military jeep. The video, verified by Reuters, shows a Palestinian resident of Jenin, Mujahed Azmi, on the jeep passing between two ambulances | https://t.co/hyhp6x3KFO pic.twitter.com/ADxwvrytkF

De acordo com o The Telegraph, a imagem do homem ferido foi divulgada pelo Hamas, que acusa as Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês), de usar palestinianos como “escudos humanos”, e localizando o incidente na zona de Jabriyat.

“Escudos humanos” em ação, escreveu também a relatora especial da ONU para os territórios da Palestina, Francesca Albanese, na rede social X, numa reação às imagens divulgadas nas redes sociais, lembrando que Israel usa o argumento dos escudos humanos para fazer uma “guerra de aniquilamento” em Gaza. “É chocante ver como um Estado nascido há 76 anos conseguiu virar a lei internacional literalmente do avesso”, critica Albanese. “Isto arrisca-se a ser o fim do multilateralismo”.

#HumanShielding in action.

It is flabbergasting how a state born 76 years ago has managed to turn international law literally on its head.

This risks being the end of multilateralism, which for some influential member states no longer serves any relevant purpose.… https://t.co/swwjiuJYmG

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 22, 2024