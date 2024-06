Lamine Yamal tem sido um dos destaques do Euro 2024. Com apenas 16 anos, o médio espanhol já se tornou o mais novo de sempre a participar num Campeonato da Europa e foi titular contra Croácia e Itália, merecendo a confiança absoluta de Luis de la Fuente. Contudo, ao que parece, o conto de fadas do jogador do Barcelona pode incluir um capítulo inesperado.

De acordo com o jornal Bild, Espanha arrisca uma multa de 30 mil euros por ter utilizado Lamine Yamal na vitória contra Itália, na segunda jornada da fase de grupos, na passada quinta-feira. E tudo porque terá violado a lei da Alemanha, onde está a decorrer o Europeu: segundo a legislação alemã de proteção à juventude, os jovens com menos de 18 anos não estão autorizados a trabalhar para lá das 20h, uma regra que se aplica tanto aos cidadãos alemães como aos estrangeiros que se encontram no país.

Ainda assim, e de forma natural, existe uma exceção que se aplica a cenários específicos e mais atípicos, como é o caso dos jogadores de futebol. Mas, até aí, Lamine Yamal infringiu a lei: de acordo com a legislação da Alemanha, para que os jogadores possam participar em jogos que decorrem durante a noite, a permissão estende-se por mais três horas e até às 23h locais.

????????| Spain risk VIOLATING German law due to Lamine Yamal's participation in matches. ???????? German regulations prohibit U18s from working past 20:00, but athletes can play until 23:00, including time for showering and media duties. If Yamal plays the full match against Albania, it… pic.twitter.com/he6TtNhuCb — CentreGoals. (@centregoals) June 23, 2024

Ora, o Espanha-Itália começou às 21h alemãs e terminou perto das 23h, com o avançado espanhol a ser substituído por Ferran Torres aos 71 minutos, logo, por volta das 22h30. Contudo, de acordo com a interpretação literal da lei da Alemanha, o ato de trabalhar inclui tudo o que Lamine Yamal ainda fez na Veltins-Arena após deixar o relvado: assistir ao resto do jogo, recolher aos balneários, tomar banho ou comparecer na zona de entrevistas rápidas. Ou seja, para cumprir a lei, o espanhol teria de ter saído do estádio assim que o jogo terminou — e, mesmo assim, seria muito apertado.

Contudo, muito provavelmente, a infração vai repetir-se já esta segunda-feira. Espanha defronta a Albânia na última jornada do Grupo B, em Düsseldorf, novamente a partir das 21h alemãs. Ou seja, no cenário mais do que expectável de Lamine Yamal voltar a ser titular na equipa de Luis de la Fuente e cumprir o jogo todo ou perto disso, a seleção espanhola pode ficar novamente à mercê da tal multa de 30 mil euros.