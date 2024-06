Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu considerou “um momento histórico” a abertura das negociações formais com a Ucrânia e a Moldávia para aderirem à União Europeia (UE).

Depois da decisão de dezembro de 2023 do Conselho Europeu de iniciar as negociações da Ucrânia e a República da Moldova, os dois países estão a embarcar numa verdadeira transformação para uma adesão total à UE — um momento de orgulho para as duas nações e um passo estratégico para a UE”, completou o presidente do Conselho Europeu.