É uma história de sobrevivência e de desafio aos limites do ser humano. O norte-americano Lukas McClish foi fazer uma das suas habituais caminhadas, ao longo de um trilho próximo da cidade onde vive, na Califórnia, quando se perdeu. Nos dez dias seguintes, sobreviveu bebendo águas do riachos e comendo amoras silvestres, até ser encontrado, na passada quinta-feira.

McClish, de 34 anos, saíra de casa no dia 11 de junho para o que seria um caminhada de cerca de três horas por um trilho que conhecia, nas Montanhas de Santa Cruz, uma zona florestal a sul da cidade de San Jose, na Califórnia. No entanto, depressa saiu do trilho, aparentemente devido aos incêndios florestais (comuns no verão naquela zona) e que destruíram os marcos que delimitavam o percurso.

O jovem não informara ninguém sobre a intenção de percorrer o trilho, o que atrasou o alerta às autoridades. Foi apenas cinco dias depois de se ter desorientado na floresta, a 16 de junho (o dia do pai nos EUA), que foi oficialmente declarado desaparecido.

Por essa altura, e sem saber se seria resgatado em breve, já Lukas McClish se vira obrigado a desenvencilhar-se para sobreviver — consigo levava apenas uma lanterna e uma tesoura dobrável. Bebia vários litros de água por dia (recolhidos dos riachos), o que impediu a desidratação do corpo. E alimentava-se de amoras e outras bagas que ia encontrando. Dormia numa cama improvisada, feita com folhas. A certa altura teve mesmo um puma a persegui-lo, mas o animal acabou por se desinteressar por McClish.

Segundo contou o jovem à estação televisiva local KSBW, gritava insistentemente por ajuda, que teimava em não surgir. Ainda assim, McClish garante que se sentiu “confortável” e que “não estava preocupado”.

Logo depois de a família ter dado o alerta, a unidade de proteção florestal de Boulder Creek (a cidade onde o jovem vive) e a agência que gere os parques nacional da Califórnia iniciaram as buscas, que decorreram durante quatro dias — até que um dos drones usados pelas equipas de resgate avistou McClish, junto a uma cascata em Big Basin, uma zona a três horas a pé de Boulder Creek. “Foi muito humilhante e, não sei, foi uma experiência incrível”, confessou McClish, citado pelo ABC7.