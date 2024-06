O mapa de funcionamento das urgências hospitalares do SNS deixou de ser apresentado numa folha única e, desde esta manhã, encontra-se disponível para consulta num modelo interativo. É possível filtrar a pesquisa por dia e também por cada uma das cinco regiões do continente. O Ministério da Saúde adianta que o mapa vai ser atualizado todos os dias, com informação diretamente vinda das unidades hospitalares.

Através da página do SNS, é possível aceder ao mapa de funcionamento das urgências. As urgências abertas estão assinaladas com um círculo de cor verde, as encerradas com um losango a vermelho. Já as urgências referenciadas (abertas com limitações de admissão de utentes) estão assinaladas com um triângulo a amarelo. O novo mapa facilita a leitura em relação à anterior listagem estática (publicada pelo Ministério da Saúde nas duas últimas sextas-feiras). Para além disso, vai permitir a atualização diária do funcionamento das urgências.

Fonte do Ministério da Saúde explicou ao Observador que a plataforma atualiza os dados de forma automática assim que as escalas são carregadas pelas várias Unidades Locais de Saúde, o que permite uma atualização constante da informação — que é a mesma que é disponibilizada pelo SNS24, a linha que a tutela continua a pedir que seja a primeira opção de contacto para as grávidas, por exemplo.

Para esta terça-feira, por exemplo, o mapa aponta para o encerramento das urgência de Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e do Hospital de Santa Maria (devido às obras que decorrem desde o ano passado). Há ainda alguns serviços de urgência condicionados: a urgência pediátrica do Hospital Amadora Sintra só vai estar aberta entre as 20h desta terça-feira e as 8h de amanhã para casos referenciados pelo INEM ou pela linha SNS24. O mesmo vai acontecer com a urgência de Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier (em Lisboa), entre as 21h e as 24h desta terça-feira, e ainda com a urgência de Pediatria do Hospital de Viseu entre as 20h e as 23h.