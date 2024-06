A presidente do grupo Renovar a Europa congratulou-se esta terça-feira por Portugal estar de volta à bancada liberal do Parlamento Europeu com a Iniciativa Liberal, destacando os “conhecimentos especializados” do eurodeputado João Cotrim de Figueiredo, candidato à vice-presidência do grupo.

“Quanto ao João [Cotrim de Figueiredo], para dizer a verdade, conheço-o desde ainda antes da campanha [para as eleições europeias] e estamos em contacto há várias semanas. Este é o regresso dos portugueses ao grupo e isso é importante, ganhámos um país com a chegada do João e, atualmente, temos dois eurodeputados portugueses”, disse Valérie Hayer, em declarações aos jornalistas no Parlamento Europeu, após uma reunião da bancada liberal que antecede a votação de quarta-feira sobre a composição do grupo.

As declarações da presidente do grupo Renovar a Europa surgem depois de Cotrim de Figueiredo ter desistido da sua candidatura a líder dos liberais no Parlamento Europeu, quatro horas após tê-la anunciado publicamente, decidindo antes avançar com uma nomeação para uma das vice-presidências.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Falámos ontem [segunda-feira] à noite e discutimos a nossa abordagem e, dado que partilhávamos as mesmas prioridades, o João decidiu fazer a sua própria escolha e candidatar-se à vice-presidência do grupo”, referiu Valérie Hayer.

Questionada sobre a intenção inicial de João Cotrim de Figueiredo, em avançar para a presidência do Renovar a Europa, a responsável disse estar “muito satisfeita por haver candidatos à liderança do grupo”.

“É importante para a vitalidade do nosso grupo e, como já disse, temos estado em contacto porque o João possui conhecimentos especializados, nomeadamente no domínio económico, e esta experiência será bem utilizada no Parlamento Europeu nos próximos cinco anos”, referiu.

“Houve muito entusiasmo nesta primeira reunião do grupo e vamos fazer grandes coisas juntos”, adiantou Valérie Hayer.

O eurodeputado da Iniciativa Liberal eleito João Cotrim de Figueiredo desistiu esta segunda-feira da candidatura à presidência do grupo Renovar a Europa, quatro horas depois de a anunciar, devido à perda de apoio de várias delegações.

Esta terça-feira, os seis chefes de Governo e de Estado da União Europeia que, no Conselho Europeu, negociam os cargos de topo, incluindo a nomeação de António Costa para a liderança da instituição que junta os líderes europeus, chegaram a um acordo preliminar, que tem de ser confirmado na cimeira europeia no final da semana.

Questionada sobre esta ‘luz verde’ preliminar relativo aos cargos de topo europeus no próximo ciclo institucional, Valérie Hayer disse que “seria importante que o Conselho [Europeu] tomasse uma decisão rapidamente”.

Referindo-se à recondução no cargo de Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia, que tem de ter aval do Parlamento Europeu, a líder dos liberais considerou necessário “debater o programa e as prioridades políticas fortes, que serão os requisitos em troca do apoio” liberal.

“O Partido Popular Europeu precisa de nós para formar uma maioria, os Socialistas precisam de nós para formar uma maioria e continuaremos a estar no centro desta maioria central e pró-europeia”, concluiu Valérie Hayer.