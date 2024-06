As redes de judiarias de Portugal e Espanha vão assinar na quarta-feira um acordo considerado “histórico”, com o objetivo de desenvolver uma estratégia de promoção turística ibérica a nível internacional, foi divulgado esta terça-feira.

O acordo vai ser assinado em Plasencia (Espanha), entre o presidente da Rede de Judiarias de Espanha, Fernando Pizarro García-Polo, e o presidente da Rede de Judiarias de Portugal, António Pita.

Em declarações à agência Lusa, António Pita, que é também presidente da Câmara de Castelo de Vide (Portalegre), explicou que se trata de “um acordo histórico” porque, “pela primeira vez”, vai-se formalizar uma estratégia da promoção e valorização turística do património judaico à escala da Península Ibérica.

“Aquilo que se pretende com este acordo é que ambos os países assumam formalmente uma estratégia de promoção da Península Ibérica a nível internacional, ou seja, em vez de andarmos em feiras de turismo a fazer um trabalho individual das redes de judiarias, que haja a possibilidade de fazer uma promoção conjunta no sentido de sermos mais eficazes na promoção do território”, explicou.

O presidente da Rede de Judiarias de Portugal acrescentou ainda que o acordo visa conquistar os turistas associados a este tipo de mercado, quando visitam, por exemplo a rede em Portugal, no sentido de visitar depois a rede espanhola e vice-versa.

“Queremos ser mais robustos, mais assertivos, mais eficazes, unindo esforços entre Portugal e Espanha para vendermos este património em mercados internacionais”, acrescentou.

Em comunicado enviado à Lusa, a Rede de Judiarias de Portugal explica que o acordo de colaboração tem um período de quatro anos, sendo prorrogável.

O acordo assegura também o compromisso das duas entidades em celebrar uma reunião institucional de, pelo menos, periodicidade anual.

O objetivo da reunião passa por desenvolver um programa de atividades comuns para promover um maior conhecimento do património judaico dos associados das duas instituições, tanto de âmbito institucional europeu e internacional como, em particular, em contextos onde existam comunidades judaicas interessadas em ligar-se às suas origens sefarditas.

“Pretende, ainda, estimular a participação conjunta em feiras internacionais e outras atividades culturais que mostrem o património de origem judaica presente na Península Ibérica”, lê-se ainda no documento.

Outro objetivo do acordo visa a cooperação europeia, no sentido de desenvolver de forma conjunta o potencial dos territórios transfronteiriços, apresentando candidaturas a linhas de financiamento de projetos culturais, turísticos e de desenvolvimento económico.