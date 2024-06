Na semana em que o Governo apresentou o seu programa de combate à corrupção, o tema que acabou por dominar as conversas foi a revelação de uma escuta a uma conversa entre João Galamba e António Costa onde se falava do despedimento da CEO da TAP. Como sempre acontece nestes casos, falou-se logo de crise de justiça, exigiram-se explicações ao Ministério Público e o Presidente da República até sugeriu a necessidade de uma reforma da justiça. Não é, porém, a primeira vez que em Portugal o tema do segredo de justiça é central no debate político, tal como não é a primeira vez que políticos exigem ou sugerem a demissão do procurador ou procuradora-geral da República. No Contra-Corrente de hoje queremos precisamente debater se são mesmo necessárias reformas de fundo. Será que a situação em Portugal é assim tão diferente da existente noutros países?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.