Foi no palco do London Stadium, em Londres, que o vocalista e guitarrista da banda Foo Fighters deixou uma provocação a Taylor Swift, enquanto a cantora norte-americana também passava pela cidade britânica, com três noites consecutivas no estádio de Wembley.

De guitarra ao peito e microfone, Dave Grohl começou por fazer referência à “fúria de Taylor Swift” garantido ao público que não querem sofrer a mesma: “Sei que ela está na sua Eras Tour. Digo-vos, não querem sofrer a fúria de Taylor Swift”.

“Por isso, gostamos de chamar à nossa digressão a ‘Errors Tour’ [a digressão dos erros], porque sinto que já tivemos mais do que algumas eras e mais do que alguns erros também. Apenas alguns”, continuou o músico norte-americano, deixando logo de seguida a provocação a Swift, alegando que a banda da norte-americana não toca ao vivo: “Isso é porque nós realmente tocamos ao vivo. O quê? Só estou a dizer.”

“Vocês gostam de música rock n roll ao vivo, certo? Vieram ao sítio certo!”, terminou.

“We like to call our tour the Errors Tour […] because we actually play live”

Foo Fighters’ Dave Grohl implies that Taylor Swift doesn’t play live during the band’s show in London:

Em resposta, Taylor decidiu, na sua última noite em Londres, antes da pausa da The Eras Tour até agosto, deixar uma mensagem de agradecimento à sua banda, destacando o facto de tocarem durante três horas e meia seguidas.

“Este é um momento inesquecível não só na minha vida, mas também na vida de todos os membros da minha banda e na vida de todas as pessoas da minha equipa. A minha banda, que vai estar a tocar ao vivo durante três horas e meia, merece muito isto, assim como todos os performers. E vocês deram-nos essa oportunidade. Nunca o esquecerei”, afirmou.

????️| Taylor shouts out her incredible band, crew, and fellow performers after the standing ovation ????

"Every one of my band members, every single one of our crew, my band who's gonna be playing live for you for 3.5 hours tonight, they deserve this so much. And so does every one… pic.twitter.com/7E9CKcIAa4

