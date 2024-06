\Não contava para nada, mas ao mesmo tempo contava para tudo. Com o apuramento para os oitavos de final consumado e o primeiro lugar carimbado, Portugal voltou a entrar em campo no Campeonato da Europa para “cumprir” calendário. No entanto, pela frente estava a Geórgia que ainda lutava pelo apuramento e qualquer deslize podia revelar-se desolador para os oitavos de final. O jogo servia ainda para dar palco a nove novos jogadores no onze inicial.

Como tem sido apanágio na Alemanha, a festa voltou a fazer-se desde cedo em Gelsenkirchen, onde milhares de portugueses voltaram a marcar presença para apoiar a Seleção Nacional, incluindo Georgina Rodríguez, a companheiro de Cristiano Ronaldo, o nome mais sonante da equipa no seio dos adeptos, que exibiram vários cartazes com o nome do capitão. Veja as melhores imagens do Turquia-Portugal na fotogaleria.