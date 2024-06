A Rádio Observador terá esta quinta-feira em antena cinco comissões de inquérito com cinco convidados especiais, para assinalar os cinco anos desde o arranque das emissões. A Comissão de Inquérito é o mais recente sucesso da nossa programação e consta de um quiz com cinco perguntas sobre a atualidade, que depois servem de pretexto para uma conversa descontraída — que tem dado origem a grandes momentos de rádio e muitas notícias ao fim de apenas 16 edições.

Às 9h10 teremos o mais recente cardeal português, D. Américo Aguiar, responsável pela diocese de Setúbal, a responder às perguntas do painel das Manhãs 360: Carla Jorge de Carvalho, Maria João Simões, Bruno Vieira Amaral e Paulo Ferreira. Logo a seguir, pelas 9h35, recebemos a segunda figura do Estado, o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco. Pelas 12h10 é a vez de o humorista Hugo Van der Ding se submeter ao quiz (com o João Miguel Santos a juntar-se à equipa das Manhãs) e ver como se sai na classificação final.

Na Tarde Política, teremos dois pesos-pesados a responder à Judite França, ao Miguel Videira, ao Nelson Ferreira e à Vanessa Cruz: o ex-primeiro-ministro e atual presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, às 17h10; e uma hora mais tarde o ex-ministro das Finanças e ex-presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Queremos também desafiar os ouvintes a juntarem-se à festa: pode enviar-nos mensagem de voz por whatsapp para o 910024185 e poderemos ouvir algumas em antena. Não tem de ser a cantar os parabéns, pode ser simplesmente a dizer o que mais gosta de ouvir ou o que podemos melhorar.

A Rádio Observador continua a crescer em audiências no FM e tornou-se uma referência nacional no universo dos podcasts, com mais de 132 milhões de downloads nestes cinco anos. Pode ouvir a nossa rádio em direto clicando aqui. E em FM, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Braga; em 88.1 no distrito de Aveiro e 92.6 no Oeste e Ribatejo (Rio Maior 99.5 fm).