Depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo ter anunciado que vai proibir 81 meios de comunicação social europeus, incluindo o Observador, a RTP Internacional, o Público e o Expresso, as direções dos quatro órgãos de informação portugueses reagiram e definiram a decisão como “atentatória da liberdade de Informação”, pelo que “repudiam esta atitude e apelam ao levantamento destas restrições”.

“Quaisquer que sejam as suas motivações, não podemos deixar de lamentar e condenar esta atitude que constitui uma limitação grave à liberdade de informar e de ser informado, pressuposto básico do estado de direito e das democracias”, referem as direções dos quatro órgãos de informação, numa comunicação conjunta.

Segundo o ministério russo, esta medida é uma retaliação pela decisão da União Europeia de proibir “qualquer atividade de radiodifusão” aos meios de comunicação social russos RIA Novosti, Izvestia, Rossiyskaya Gazeta e Voice of Europe. Tal como foi anunciado em comunciado esta terça-feira, as restrições anunciadas vão abranger os meios de comunicação social europeus que “divulgam sistematicamente informações falsas sobre o desenrolar” da guerra na Ucrânia.