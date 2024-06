Para contrariar a história, a seleção portuguesa dispensou a calculadora no Euro 2024. Com duas vitórias no grupo F, frente à República Checa (2-1) e diante da Turquia (3-0), Portugal conseguiu garantir o apuramento para os “oitavos” e a primeira posição no grupo. Perante a onda vitoriosa, a seleção portuguesa encara a Geórgia apenas para cumprir calendários, mas Roberto Martinez recusa alinhar numa “revolução” no onze. O selecionar já garantiu a titularidade de Diogo Costa e de Cristiano Ronaldo, restam dúvidas quantos aos outro 9 titulares e quanto ao sistema que pode ser utilizado diante da seleção georgiana, que ainda não conseguiu vencer nesta competição. A Rádio Observador tem uma emissão especial preparada para si para acompanhar a despedida da fase de grupos e a preparação do “mata-mata”.

A partir das 19h15 centramos atenções em Gelsenkirchen, na Arena AufSchalke. Para analisar todas as incidências do jogo teremos uma reconhecida dupla no comentário: Augusto Inácio, ex-jogador da seleção nacional, e Gabriel Alves, comentador desportivo e autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força, que fará a análise ao detalhe de todos os momentos de destaque. Para analisar as decisões de arbitragem, contamos — como sempre — com o ex-árbitro internacional Pedro Henriques, que nos desfaz dúvidas ao segundo e ainda entrega o Sem Falta no final do jogo.

A Emissão Especial vai ser conduzida pelo Nuno Santos e, no relato, todas as emoções vão ser levadas até si pelo Miguel Cordeiro e Diogo Varela.

