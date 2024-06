O Governo vai reforçar a campanha de prevenção contra incêndios rurais “Portugal Chama 2024” em 750 mil euros, mobilizados através do Fundo Ambiental, anunciou esta quarta-feira em comunicado o Ministério do Ambiente e da Energia.

Segundo a nota divulgada, a verba destina-se a garantir a divulgação de um conjunto de anúncios na televisão, rádio e imprensa escrita da campanha “Portugal Chama”, com vista à sensibilização da população para o fenómeno dos incêndios rurais, que se repete todos os anos e com especial intensidade no verão.

Estes anúncios têm como temas as queimas e as queimadas, os comportamentos de risco e ainda o uso de maquinaria e equipamento”, lê-se no comunicado, que defende a alteração de comportamentos e a adoção de boas práticas.

A ação de divulgação é efetuada através do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e concebida pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), que orienta a estratégia de comunicação sobre a prevenção.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Os incêndios rurais têm um grande impacto ambiental. A prevenção, subjacente a esta campanha, visa a proteção dos ecossistemas, da biodiversidade e da qualidade do ar, que podem ser gravemente afetados por eventos como os que atingem Portugal”, refere a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

A governante salientou ainda a “importância de uma estratégia que proteja vidas, propriedades e o ambiente”, contribuindo dessa forma para diminuir a quantidade e o impacto dos incêndios rurais no país.

A estratégia “Portugal Chama” assenta em duas vertentes: a proteção de pessoas, bens e infraestruturas, que está sob a égide da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC); e a gestão florestal, que é da competência do ICNF.

A campanha de prevenção nos meios de comunicação social abarca as duas áreas.