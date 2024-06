O Instituto Português do Mar e da Atmosfera anunciou o agravamento do estado do tempo em Portugal Continental até ao fim desta semana. Onze distritos da região Norte e Centro foram colocados sob aviso amarelo para quinta-feira. Na sexta, o aviso estende-se a todos os distritos do continente, exceto Faro.

Os avisos são válidos a partir da tarde desta quarta-feira, quando estão previstos aguaceiros no interior da região Norte, podendo verificar-se ainda trovoadas, que são mais prováveis nas regiões montanhosas.

A culpa é de uma depressão atmosférica com expressão em altitude, conhecida por DANA (depressão isolada em níveis altos) ou gota fria. Trata-se de um fenómeno meteorológico habitual, mas mais comum no outono. Um sistema de baixas pressões, que se situa a cerca de 5 mil metros e que tem um núcleo de ar muito frio, com um núcleo de 500 a 1 000 km. A partir de quinta-feira, agrava-se o estado do tempo, com “instabilidade generalizada” nas regiões Norte e Centro.

????️ Ya puedes verla en el satélite y muy pronto, si vives por la zona sureste, podrás verla sobre tu coche ????????. Es la masa de polvo del Sahara que la DANA está bombeando hacia nosotros ⏫. ???? https://t.co/M6154K40Gd pic.twitter.com/vi0srO3EQY — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) June 26, 2024

????⛈️ En unas horas estallarán las tormentas: lluvias fuertes, muchos rayos, vendavales y granizo en varias regiones. ???? Ahí tienes a la responsable. ????️ Más info con @samuel_biener. https://t.co/KSaOzspIQi pic.twitter.com/qf4wkPH8nu — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) June 25, 2024

Viana do Castelo, Porto, Braga, Bragança, Vila Real, Aveiro, Viseu e Guarda, Coimbra, Castelo Branco e Leiria foram colocados sob aviso amarelo – o menos grave numa escala de três – devido à precipitação forte, trovoada, por vezes com granizo, e vento forte.

Na sexta-feira, as condições agravam-se e atingem o pico. O aviso amarelo estende-se nesse dia a todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Faro. O alerta do IPMA termina na sexta-feira, às 23h50.

Durante o fim de semana, a depressão desloca-se para o nordeste da Península Ibérica, verificando-se uma melhoria gradual do estado do tempo no país. No sábado, as temperaturas vão voltar a subir de forma ligeira e os avisos serão retirados, mas ainda se vai verificar precipitação no norte e centro do país. A partir de domingo, deixa de estar prevista precipitação e segue-se um novo aumento das temperaturas. Aliás, a meio da semana é provável que voltemos a ultrapassar os 30ºC.

Mas, com a chuva trazida a pela gota fria virão também poeiras do deserto. Ou seja, teremos chuva de lama. Estas poeiras em suspensão no interior norte, no centro e no Alentejo.