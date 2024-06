A portuguesa HFA, de Águeda, “está a produzir um componente para aumentar a velocidade de internet das casas e empresas americanas”, no âmbito de um investimento de cinco milhões de euros financiado através do PRR, foi esta quarta-feira divulgado.

Através de um investimento de cerca de cinco milhões de euros, financiado através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbito da Agenda Microeletrónica, a HFA — Henrique, Fernando & Alves SA, especialista em eletrónica, comprou, “nos últimos meses, equipamentos de produção altamente especializados na área da microeletrónica e está a produzir um componente para aumentar a velocidade de internet das casas e empresas americanas“, lê-se no comunicado.

Trata-se do XFP-SFP, um componente da área da fibra ótica “que é colocado nos routers domésticos e empresariais, multiplicando por cinco a largura de banda larga e aumentando, assim, a velocidade da internet”.

Deste modo, “com recurso a parte do investimento do PRR, alcançado através da Agenda Microeletrónica, a HFA produz, a partir de Águeda, esta tecnologia”, sendo que o destino do produto “desenvolvido pela PICadvanced S.A., outro parceiro da Agenda, é a multinacional americana de telecomunicações Verizon”.

A compra de novos equipamentos que permitiu à empresa portuguesa produzir componentes altamente sofisticados “não é o único resultado do investimento do PRR”, uma vez que a empresa, que completa 30 anos em 2025, “está a modernizar-se, com novos processos, metodologias e um novo pavilhão, que deverá estar concluído em meados do próximo ano”.

“O apoio da Agenda Microeletrónica é essencial para aumentarmos a nossa capacidade de trabalhar novos produtos e prestar, por exemplo, serviços de assemblagem e teste de placas de eletrónica”, afirma Carlos Alves, administrador da HFA, citado em comunicado.

A tecnológica portuguesa “irá, em junho, integrar uma visita de prospeção no âmbito do consórcio, à feira alemã SMTConnect, em Nuremberga, e participar no Fórum MiNaPAD, em Grenoble (França)”.

A SMTconnect é a única feira de produção eletrónica na Europa que reúne pessoas e tecnologias das áreas de desenvolvimento, produção, serviços e aplicações de montagens e sistemas microeletrónicos.

A Agenda da Microeletrónica foi criada no âmbito das agendas mobilizadoras do PRR português com o objetivo de reforçar a capacidade produtiva e de inovação da indústria nacional de semicondutores e microeletrónica, envolvendo um conjunto de 17 parceiros e procurando contribuir para o posicionamento de Portugal na linha da frente no mercado da gestão, produção, distribuição e reciclagem de semicondutores, capazes de fornecer devidamente a Europa e outros países à escala mundial.

O projeto Agenda Microeletrónica decorre de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024 e é co-financiado a fundo perdido no valor total elegível de 6.749.3749,13 euros pelo PRR através do Next Generation EU.