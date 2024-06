A Presidente do Peru, Dina Boluarte, chegou esta quarta-feira à cidade de Shenzhen, no sudeste da China, onde vai reunir com representantes de empresas chinesas, após assistir à inauguração de uma exposição de arte pré-colombiana.

Durante a estadia em Shenzhen, a Presidente peruana visitará os escritórios de empresas chinesas, incluindo a gigante tecnológica Huawei e a fabricante de veículos elétricos BYD.

A primeira paragem de Boluarte na cidade foi o Museu Nanshan, onde participou esta manhã na inauguração da exposição Os Incas e o Tawantinsuyo, uma mostra de mais de 150 peças pré-colombianas peruanas que o público chinês poderá visitar até março de 2025.

Durante a viagem oficial à China, que se prolongará até 28 de junho, Boluarte vai visitar também Xangai (leste) e Pequim, onde deve reunir-se na sexta-feira com o Presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, Li Qiang.

Em Xangai, a Presidente terá um encontro na quinta-feira com o presidente da empresa chinesa Cosco Shipping, principal acionista do porto de Chancay, no centro do Peru, que será inaugurado em novembro.

Em março, a Cosco exigiu estabilidade jurídica no Peru, depois do Ministério Público dos Transportes e Comunicações peruano ter apresentado uma ação judicial para anular uma cláusula do contrato que dá à empresa chinesa direitos exclusivos sobre os serviços portuários em Chancay, uma questão que ainda está em debate no país andino.

Durante a reunião entre Boluarte e Xi, serão assinados acordos para fortalecer o diálogo político, os investimentos, a transferência de tecnologia, o turismo e um maior acesso dos produtos peruanos ao mercado chinês, de acordo com a Presidência peruana.

Estas reuniões terão como objetivo “reforçar a confiança política mútua e aprofundar a cooperação prática em todas as áreas”, a fim de “impulsionar os resultados positivos da parceria estratégica abrangente para o bem-estar dos povos de ambas as nações”, disse na segunda-feira a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning.

Boluarte chefia uma delegação composta pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Javier González Olaechea; da Economia e Finanças, José Arista; da Habitação, Construção e Saneamento, Hania Pérez de Cuéllar; dos Transportes e Comunicações, Raúl Pérez Reyes, e da Saúde, César Vázquez.