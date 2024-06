A arte de Yayoi Kusama em Serralves também já está no Parque

Aquando da inauguração, no Porto, já muito havia para admirar: obras e mais obras cruzando desenho, pintura, colagem, escultura, instalação, fazendo uso de telas e têxteis como de peças de mobiliário, luvas ou manequins de loja. Algumas exibidas pela primeira vez fora da Ásia. Mas faltavam ainda alguns trabalhos de maior dimensão, a instalar no Parque de Serralves: Pumpkin [Abóbora], três esculturas gigantes das famosas abóboras de Kusama (com equivalentes mais pequenas no museu); e Narcissus Garden [Jardim de Narciso], pensada para o lago.

Ora, aquelas obras já podem ser visitadas, a exposição está completa, enfim, e esse jogo entre interior e exterior é uma novidade nos cerca de dois anos de itinerância que a exposição já leva. “Em Hong Kong, as abóboras estavam no espaço interior; em Bilbao, não estava nenhuma destas obras”, sublinha Filipa Loureiro. “Esta simbiose que a exposição apresenta, entre o interior do museu e o jardim, é única.”

Uma viagem atribulada que pode dar em prolongamento

As referidas abóboras, amarelas com bolinhas pretas, que se encontram no Pátio do Ulmeiro, chegaram a Serralves em finais de abril, e só um mês depois foi a vez de Narcissus Garden. Trata-se de um conjunto de 1200 esferas em aço inoxidável que flutuam na água e se vão movendo ao sabor do vento, da chuva e das brincadeiras dos patos residentes, conta Filipa Loureiro, com um sorriso. A equipa já testemunhou a curiosa convivência desses animais com as bolas espelhadas e ocas, de ar pesado, mas cada uma com perto de 500 gramas, menos do que um pacote de arroz, observa. Acresce que, quando colidem entre si, produzem uma melodia apaziguadora – há que estar atento para desfrutar de mais essa camada.

Se as peças agora no Parque chegaram mais tarde do que o previsto foi devido a circunstâncias externas, como a guerra e as movimentações no Mar Vermelho, pois saíram do Japão e de Hong Kong, em contentores marítimos, em fins do ano passado, segundo Filipa Loureiro. “Houve paragens, desvios de rotas, as obras foram chegando aos bocadinhos e, portanto, só foi possível ir abrindo esta exposição em fases”, explica a curadora, desejosa de que a mesma possa permanecer em Serralves para lá do fim anunciado: 29 de setembro.