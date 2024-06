Em atualização

O trânsito na 2ª Circular, em Lisboa, está condicionado devido a um acidente no sentido Benfica-Aeroporto que ocorreu na manhã desta quinta-feira. O trânsito está a realizar-se só por uma das três vias. As faixas da esquerda e do meio estão suprimidas a seguir à saída do Campo Grande disse uma fonte da PSP ao Observador.

A mesma fonte da PSP disse ainda, às 12h50, que a normalização da circulação demoraria pelo menos meia hora.

Já uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa disse ao Observador que o acidente se deu pelas 11h30 quando três carros colidiram causando dois feridos ligeiros.

Os bombeiros sapadores de Lisboa continuam no local.